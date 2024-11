Bono 210: Revisa AQUÍ hasta cuando puedes cobrar el subsidio

El Bono 210 que viene entregando EsSalud a todos los trabajadores formales del sector privado, con sueldo mensual máximo de 2 mil soles , está a punto de vencer. Si aún no cobras este subsidio, en las siguientes líneas podrás saber hasta cuando cobrarlo.

Si no cobraste el Bono 210, ya no podrás acceder al subsidio porque la norma precisa que, a partir del 1 de abril, EsSalud deberá iniciar el extorno de los montos no desembolsados a la cuenta del MTPE.