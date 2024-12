Del Rincón responde a Cerrón sobre entrevista en CNN: "Si quiere le paso el audio"

Foto: Twitter

"Señor (Vladimir) Cerrón, usted va a tener su espacio en este programa con todo gusto. Soy el más interesado en que me acompañe. No estaré el resto de la semana. Jueves y viernes no voy a estar al aire. Me tomo estos dos días para recuperarme del ajetreo y el viaje, pero la semana que entra. señor Cerrón, ya que usted quiere estar en el programa, le tomo la palabra", comentó.