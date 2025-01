Yiddá Eslava: Usuaria la acusa de ser soberbia con sus fans y ella responde

“Yiddá, te sigo por este medio y me encanta tu perseverancia, esa constancia, sencillez y lo frontal que eres, pero al verte en tu alfombra roja (dicho sea que estuve de pasada. Al verte, me detuve un momento), diste una impresión muy pedante, soberbia. La verdad me quedé sorprendida. De lejos observaba tus actitudes y como la gente te ovacionaba, pero no les hacías caso”, escribió al inicio de su comentario.

Yiddá no se quedó callada y decidió responder al mensaje, “¿Quiero entender, estuviste de pasada y con eso me escribes esto? Mira, a ver, te explico, yo me encargué de todo, estaba viendo quiénes habían llegado, por qué no había agua en el camerino, si la lista estaba impresa, etc. Es tan fácil hablar, y claro que Juli estaba hablando con el público, porque somos un equipo, luego cuando ya todo se ordenó, me saqué fotos con todas las personas que estaban en las vallas esperando, y cuando digo todas es todas, te juro que me da pena leerte”, finalizó la actriz dejando claro que todo fue un malentendido.