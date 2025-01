Luciana Fuster y su mayor miedo: "Lo más feo es que no confíen en mí y me terminen"

“Que no confíen en mí ni cuando estoy de viaje, en una fiesta y hasta sola con mis amigas. Y me terminen por eso. Gracias a Dios a mí jamás me ha pasado. Ni yo confiaría en mí”, escribió Fuster en una clara referencia a Flavia Laos, quien al parecer habría terminado su relación con el 'Pato' Parodi luego de un viaje que ella realizó a Estados Unidos.