Yaco defiende a Luciana Fuster: "Hay que ser bien cobarde para insultar a una joven"

"No tengo palabras. No entiendo cómo alguien puede ser capaz de eso (...) Quién le da derecho a alguien en la calle a insultar a otra personas, nos estamos viviendo locos. Eso no es normal. Por favor, tengamos un poco más de empatía. Evolucionemos porque nadie sabe lo de nadie. Cada uno lleva su vida privada como le provoca", precisó.