Darinka Ramírez revela la REACCIÓN de Farfán tras accidente de su hija: "Ni siquiera quiso verla"

¡De no creer! Darinka Ramírez se presentará en Magaly TV La Firme y dará más que hablar en una entrevista que seguramente sacará 'chispas' desde el primer segundo, pues se animó a contar detalles de cierto pasaje que vivió con Jefferson Farfán cuando su hija fue víctima de un accidente.

"Mi hija se cayó de la cama. Su nariz y su boca super hinchada, yo me desesperé y mi audio fue llorando. Él me contestó, porque fue como a las 2 de la mañana y me mandó a una farmacia de 24 horas, ni siquiera quiso verla", manifestó muy indignada.