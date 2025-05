Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal protagonizan emotiva reconciliación: "Quiero estar contigo para siempre, a tu lado"

'El Valor de la Verdad' se emitió el pasado domingo 18 de mayo con la participación especial de Ricky Trevitazzo, quien estuvo presente en el sillón rojo frente a frente con Luigui Carbajal. Los cantantes fueron parte de una de las escenas más emotivas que se hayan podido dar en el programa.

Durante el capítulo pasado del espacio televisivo conducido por Beto Ortiz, el integrante de 'Skándalo' tuvo un fuerte intercambio de opiniones con Carbajal, alegando que su amistad se terminó por problemas financieros relacionados al concierto de la agrupación que ambos manejaban.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era oír como el intérprete confesó que a pesar de haber continuado con su vida, nada ha sido igual desde aquella pelea que tuvieron, por lo que aún sigue recordando el gran lazo que los unía. "No es dolor, es tristeza. Yo he visto cómo él ha estado guerreando por nosotros y que la amistad se vaya a la m… por plata. Había algo diferente y especial entre nosotros. Me da pena que por la plata, que la necesitamos, hayamos pasado esto", expresó.