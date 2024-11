Viral: trabajadora buscaba el plumero con el que limpiaba y lo tenía bajo su brazo

La red de TikTok no deja de sorprender gracias a sus peculiares videos que siempre se vuelven tendencia . Esta vez la protagonista es una joven trabajadora que se encontraba realizando la limpieza de su local. Sin embargo, olvidó dónde dejó el plumero con el que limpiaba. ¡Mira el divertido video !

Una mujer sacó más de una sonrisa a los usuarios al protagonizar una divertida escena para TikTok debido a que cometió un blooper cuando estaba limpiando su local. ¿Qué pasó? Pues al parecer la joven no se dio cuenta que tenía el plumero de limpieza debajo de su brazo y pensó que se le había perdido repentinamente.

Por su parte y como es costumbre, los usuarios no tardaron en comentar el video con sus ocurrentes ideas: “Se parece a mí cuando busco las llaves”, “Y se dio cuenta por la sombra, no paro de reírme”, “Confirmo, siempre me pasa que busco mis lentes y los llevo puesto”, fueron algunos de los mensajes que se leen en la publicación.