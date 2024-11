Spider-Man No Way Home: Mira el detrás de cámaras de la taquillera cinta

Una de las películas más impresionantes del año 2021, fue sin duda 'Spider-Man: No Way Home', pues la reunión de los tres representantes más icónicos del hombre de las telarañas, se convirtió en la más aclamada por los fanáticos, por ello hoy te presentamos imágenes del detrás de cámaras.

Se trata de un clásico detrás de las cámaras que nos muestra parte del rodaje de Spider-Man: No Way Home. Un rodaje que ha traído de vuelta no solo a los grandes villanos de las sagas clásicas, sino también a los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield.