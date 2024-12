'Malcolm el de en medio': Fecha de estreno y todos los detalles de los nuevos capítulos

Todos los niños y adolescentes del principio de los 2000 deben recordar con gran alegría la serie 'Malcolm in the Middle' (Malcolm el de en medio) que fue todo un éxito durante esa época y aunque no lo creas, han pasado 25 años desde su estreno original por la señal del desaparecido 'Fox'.

Sin embargo, muchos se preguntan si Per Sullivan volverá o no como Dewey, el hemano menor, pues el actor, que hoy tiene 33 años, no ha participado en ningún proyecto de cine y TV desde el año 2010, y es el único de los protagonistas originales que no ha estado en las reuniones que se realizaron tras la conclusión de 'Malcolm in the Middle'.