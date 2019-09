¡Juega Super Soccer online en Switch!

Nintendo anunció que 20 juegos de Super Nintendo llegarán a Switch. Uno de estos juegos fue Super Soccer, un clásico de SNES que fue publicado en 1991 en Japón y que un año después llegó a todo el mundo.

En la siguiente nota, te contamos porque este juego es uno de los clásicos que merece nuestra atención.

¿Qué es Super Soccer?

Como su propio nombre lo dice, Super Soccer es un juego de fútbol. Fue uno de los primeros juegos de fútbol en salir al mercado y su éxito fue inmediato.

Super Soccer tiene dos modos de juego. El primero te permite jugar un vs contra la computadora y el segundo te da la oportunidad de jugar contra otro jugador de manera local.

La primera versión del juego tenía 16 equipos entre los que resaltaban la selección de Alemania, Brasil, Inglaterra, Francia y Uruguay.

¿Qué tendrá esta nueva versión?

Durante el Nintendo Direct, Nintendo anunció la llegada de 20 juegos de SNES a esta nueva consola. Uno de estos nuevos juegos fue Super Soccer.

Lo realmente interesante recae en que Nintendo anunció que todos los juegos se podrán jugar online, lo que significa que podrás jugar este juego de forma online con cualquier otro jugador que tenga este juego.

Juegos de SNES en Switch

En total son 20 juegos los que llegarán al Nintendo Switch con mejoras gráficas y con la opción de jugar online.

La lista de juegos, aparte de Super Soccer, es completada por:

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon’s Crest

F-Zero

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby’s Dream Course

Kirby’s Dream Land 3

Pilotwings

Star Fox

Stunt Race FX

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Metroid

Super Puyo Puyo 2

Super Tennis

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Debemos recordar que, Nintendo ha dicho que esta se trata únicamente de la lista inicial. Con el pasar de los meses irán anunciando más juegos. Este sistema es exclusivo para los usuarios de Nintendo Switch Online.

