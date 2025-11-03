0
Bolívar vs Universitario de Vinto por la Liga Boliviana
Xiaomi 15T Pro vs. iPhone 17 Pro: ¿por qué debería o no debería comprar uno de estos teléfonos de gama alta?

Este Xiaomi y este iPhone son dos de los teléfonos más potentes del 2025, pero solo uno vale la pena. Conoce cuál debería comprar y qué precio tiene en Perú.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15T Pro y iPhone 17 Pro de Apple.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15T Pro y iPhone 17 Pro de Apple. | Foto: composición/Daniel Robles
Xiaomi es una de las marcas más populares de los últimos tiempos y sus teléfonos más recientes han sorprendido a más de uno, ya que poseen características premium, pero con un precio bastante aceptable.

Si bien la firma asiática presentó el Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que también lanzó el Xiaomi 15T Pro, un smartphone bastante potente, con calidad premium, cámaras LEICA, un procesador avanzada y un sistema más completo que otros Android.

Conoce las 5 razones para comprar el Xiaomi 15T Pro 5G, uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.

Por su parte, la marca estadounidense Apple también hizo lo propio con sus nuevos smartphones, siendo el más representativo el iPhone 17 Pro, un equipo con triple cámara de 48MP y calidad 4K, además de una pantalla fluida, almacenamiento amplio y una batería mejorada.

¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta me conviene comprar para este final de año de 2025? En esta nota de Libero.pe te vamos a realizar una comparación exhaustiva para saber cuál es el mejor y te conviene comprar. El precio también será un factor clave para definir cuál te conviene más.

Xiaomi 15T Pro vs. iPhone 17 Pro: versus de especificaciones

Pantalla, batería, procesador, memoria interna, memoria RAM, cámaras y hasta precio, son los factores que se han considerado en el siguiente cuadro, en el que comparamos el Xiaomi 15T Pro y iPhone 17 Pro. Con toda esta información, tú sabrás definir cuál realmente puede ser tu mejor opción.

CaracterísticasXiaomi 15T ProXiaomi 17 Pro
Dimensiones162,7 x 77,9 x 7,96 mm161,3 x 75,3 x 8.00 mm
Peso210 g226 gramos
Pantalla y dimensionesAMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly		6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits
Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits
Resolución y densidad2.772 x 1.280 píxeles2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles
ProcesadorMediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890		Snapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM12 GB LPDDR5x16 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 16 con HyperOS 3HyperOS 3.0
Almacenamiento interno256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1512GB UFS 4.0
CámarasLeica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie:  32MP, f/2.2, FOV 90º		Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W		7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
Precio2999 soles - 858 dólares2400 soles o 4999 yuanes
Otros detallesXiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68		WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

