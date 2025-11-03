- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Xiaomi 15T Pro vs. iPhone 17 Pro: ¿por qué debería o no debería comprar uno de estos teléfonos de gama alta?
Este Xiaomi y este iPhone son dos de los teléfonos más potentes del 2025, pero solo uno vale la pena. Conoce cuál debería comprar y qué precio tiene en Perú.
Xiaomi es una de las marcas más populares de los últimos tiempos y sus teléfonos más recientes han sorprendido a más de uno, ya que poseen características premium, pero con un precio bastante aceptable.
Si bien la firma asiática presentó el Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que también lanzó el Xiaomi 15T Pro, un smartphone bastante potente, con calidad premium, cámaras LEICA, un procesador avanzada y un sistema más completo que otros Android.
Por su parte, la marca estadounidense Apple también hizo lo propio con sus nuevos smartphones, siendo el más representativo el iPhone 17 Pro, un equipo con triple cámara de 48MP y calidad 4K, además de una pantalla fluida, almacenamiento amplio y una batería mejorada.
¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta me conviene comprar para este final de año de 2025? En esta nota de Libero.pe te vamos a realizar una comparación exhaustiva para saber cuál es el mejor y te conviene comprar. El precio también será un factor clave para definir cuál te conviene más.
Xiaomi 15T Pro vs. iPhone 17 Pro: versus de especificaciones
Pantalla, batería, procesador, memoria interna, memoria RAM, cámaras y hasta precio, son los factores que se han considerado en el siguiente cuadro, en el que comparamos el Xiaomi 15T Pro y iPhone 17 Pro. Con toda esta información, tú sabrás definir cuál realmente puede ser tu mejor opción.
|Características
|Xiaomi 15T Pro
|Xiaomi 17 Pro
|Dimensiones
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|210 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
|AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits
Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits
|Resolución y densidad
|2.772 x 1.280 píxeles
|2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|2999 soles - 858 dólares
|2400 soles o 4999 yuanes
|Otros detalles
|Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50