ChatGPT se cae a nivel mundial y genera caos digital: ¿qué ha pasado con la IA más potente?

La famosa Inteligencia Artificial de OpenAI acaba de sufrir una caída global y por ello millones de usuarios no pueden utilizarla desde ahora. ¿Qué ha pasado?

Daniel Robles
ChatGPT cae a nivel mundial por fallo en Cloudflare. Conoce qué ha pasado con la famosa Inteligencia Artificial de OpenAI.
ChatGPT cae a nivel mundial por fallo en Cloudflare. Conoce qué ha pasado con la famosa Inteligencia Artificial de OpenAI.
Según los últimos reportes internacionales, la Inteligencia Artificial ChatGPT tiene 800 millones de usuarios activos semanales en 2025 y todos estos usuarios se han visto perjudicados HOY debido a una caída mundial de la popular IA de OpenAI.

Desde hace algunas horas, millones de usuarios no han podido acceder al famoso ChatGPT debido a problemas en Cloudflare, la empresa que brinda el soporta a plataformas como X, ChatGPT y Canva.

ChatGPT, Grok y Gemini de Google son tres Inteligencia Artificial que puedes utilizar totalmente GRATIS para generar contenido para redes sociales.

Cloudflare administra el 20% del tráfico web del mundo y un fallo en sus sistemas ha generado que la famosa Inteligencia Artificial no se pueda utilizar de forma temporal. Según Downdetector, miles de usuarios han reportado problemas al intentar acceder a la página de la IA.

ChatGPT

ChatGPT cae a nivel mundial. Foto: captura.

¿Qué ha pasado con ChatGPT? Al intentar ingresar al servidor, verás el siguiente mensaje: "Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar". Si bien aparenta ser un error del usuario, esto no es así ya que hay un fallo en el servicio que le brinda Cloudflare a OpenAI.

Cloudflare, cuya red gestiona aproximadamente una quinta parte del tráfico web, ya implementó una solución, pero algunos clientes podrían seguir afectados mientras se restablece el servicio. De momento no podrás hacer ninguna consulta o generar imágenes con IA, pero se estima que el servicio volverá en algunos minutos. Se está trabajando para solucionar este impace.

ChatGPT

Este mensaje aparece en ChatGPT. Foto: captura.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

