0
3 inteligencias artificiales gratuitas para generar contenido en Instagram, YouTube y TikTok

Estas tres imágenes han sido creadas con un mismo 'prompt' por tres diferentes IA, las cuales puedes aprovechar para generar contenido totalmente GRATIS.

Daniel Robles
ChatGPT, Grok y Gemini de Google son tres Inteligencia Artificial que puedes utilizar totalmente GRATIS para generar contenido para redes sociales.
ChatGPT, Grok y Gemini de Google son tres Inteligencia Artificial que puedes utilizar totalmente GRATIS para generar contenido para redes sociales.
Las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok se han visto plagadas por todo tipo de fotografías y videos surrealistas en las que se pueden ver todo tipo de peculiares situaciones.

Aunque no lo creas, la mayoría de ellas, fueron creados por una IA y lo mejor de todo es que estas son totalmente GRATUITAS. Las inteligencias artificiales Gemini, ChatGPT y Grok representan tres enfoques avanzados en modelos de lenguaje.

Te dejamos el Prompt para generar tus Fotos estilo Polaroid en Gemini de Google.

Si bien las funciones más avanzadas de ellas tienen un costo, la mayoría de sus herramientas son libres y te permiten generar fotografías, texto y hasta guiones de videos solo con un 'prompt'. ¿Quieres conocer un poco más de ellas? Aquí te contamos en qué se diferencian.

Gemini, de Google, destaca por su integración profunda con herramientas y servicios del ecosistema, ofreciendo respuestas altamente contextuales y multimodales.

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, es conocido por su capacidad conversacional natural, creatividad y adaptabilidad en tareas complejas.

Grok, creado por xAI, se centra en respuestas rápidas y un estilo más directo, con acceso en tiempo real a contenido de la plataforma X para mayor actualidad.

Inteligencia Artificial

Estos tres resultados fueron creados con diferentes IA. Foto: creación

Vamos a realizar un ejemplo, para que sepas cómo funciona la IA de estas tres herramientas. Solo deberás copiar este prompt en las tres y verás que cada una arroja un resultado similar.

A surrealistic image of a droplet of syrup resting on a branch of a naranjillo tree. Inside the droplet, there is a parrot with vibrant colors, breathing life into the scene. The overall ambiance of the photo is a blend of realism and fantasy, as the droplet appears to be a miniature environment, with the parrot flying within it. The background reveals more branches and leaves, creating a unique and otherworldly atmosphere.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

