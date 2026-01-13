Galaxy S26: características, precio y fecha de lanzamiento del nuevo gama alta de Samsung para 2026

Samsung se alista para la realización de su famoso Galaxy Unpacked 2026, evento en el que se anunciará de forma oficial la llegada de sus nuevos teléfonos premium: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus y Galaxy S26 Ultra.

Si bien el Galaxy S26 Ultra es el equipo más TOP, eso no quiere decir que sus hermanos menores son malos y es por ello que hoy conocerás todos los detalles del teléfono 'básico' que Samsung presentará, según las últimas filtraciones, el próximo 25 de febrero del 2026.

¿Qué características tiene el Galaxy S26 de Samsung? Según las últimas filtraciones compartidas en redes sociales como X, este teléfono premium tendrá una pantalla de 6.3 pulgadas con tecnología AMOLED de 120Hz y tipo LTPO.

Si hablamos de potencia, este Samsung Galaxy S26 tiene un chip Exynos 2600, acompañado de 16GB de RAM y 256GB o 512GB de memoria. Además, su batería será de 4200 mAh con carga de 45W.

Sin embargo, al atributo más importante será su juego de cámaras, las cuales están formadas de sensores: 50MP, telefoto 50MP y gran angular de 12MP.

¿Qué precio tendrá el Galaxy S26 de Samsung? Se estima que el nuevo teléfono de Samsung costará entre 900 a 1100 dólares. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del lanzamiento que se realizará en febrero del 2026.