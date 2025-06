¿Qué cambios propone el MTC en el Reglamento Nacional de Tránsito y cuáles serán las nuevas sanciones?

¡Atención, conductores! El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha presentado un nuevo proyecto de Decreto Supremo que busca modificar el Reglamento Nacional de Tránsito. Esta acción implica nuevas infracciones de tránsito, multas y sanciones para los ciudadanos frente al volante. Conoce cuáles serían los cambios que regirían próximamente en el Perú.

La iniciativa del MTC fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 357-2025-MTC/01.02, publicada en el diario El Peruano, y tiene la finalidad de fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores y reforzar la seguridad vial en las rutas a nivel nacional.

"Busca actualizar determinadas infracciones de tránsito para que sean medidas efectivas, razonables y acordes a las nuevas disposiciones implementadas en materia de transporte terrestre", se informa en la normativa presentada.

Circular sin placa de rodaje

En los cambios del Reglamento Nacional de Tránsito se precisa la infracción M.24, que sanciona la circulación sin placas. En la propuesta presentada se establece que esta falta incluye la falta de componentes específicos de estos elementos, como los caracteres alfanuméricos, elementos de validación (sellos o hologramas), códigos de seguridad o el soporte físico, según el reglamento.

Dañar puentes o infraestructuras viales

Por primera vez, el MTC contempla sanciones para conductores que impacten contra puentes, pasos a desnivel y otras infraestructuras viales. Esta propuesta tiene la finalidad de disminuir los accidentes provocados por vehículos de carga pesada que no cumplen con la altura máxima que se establece.

Policía de Carreteras tendrá nuevas funciones

En medio de los cambios en el Reglamento Nacional de Tránsito, se establece que la Policía de Carreteras cumpla más funciones y no se limite su trabajo. Se incluye sus funciones dentro del área urbana, aplicación de multas y ya no será necesario llevar al conductor a una comisaría al no ser un efectivo de la Policía Nacional.

El MTC propone modificaciones al Reglamento Nacional de Tránsito y nuevas multas.

En medio de estas propuestas presentadas por el MTC, existe la posibilidad de que la ciudadanía e instituciones puedan emitir sus comentarios hasta el 2 de julio. Las vías de comunicación son de manera presencial o virtual, en la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, ubicada en jr. Zorritos n.º 1203 – Cercado de Lima, o mediante el correo electrónico: normasvial@mtc.gob.pe., correspondiente.