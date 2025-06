Última hora: se confirma congestión vehicular en Evitamiento con sentido de sur a norte, ¿por qué?

Este lunes 30 de junio, se registró congestionamiento vehicular en la Vía de Evitamiento en horas de la mañana, lo que ha generado incomodidad entre los conductores y pasajeros, que buscan llegar a su destino. A través de las redes sociales, Lima Expresa, informó qué está sucediendo.

PUEDES VER: Línea 2 del Metro de Lima anunció el restablecimiento de su servicio tras suspensión temporal

"Se registra congestión vehicular en la Vía de Evitamiento con sentido al norte. Desde la subida de Abancay hasta el puente Ugarteche, debido a la presencia de manifestantes frente al Congreso.", se precisó este lunes a las 9:40 de la mañana aproximadamente.

Se registra congestión vehicular en Vía de Evitamiento. | Imagen: Lima Expresa

Asimismo, en la publicación se puede observar la cantidad de vehículos que están en dicha zona. Por lo que le recomendamos que opte por rutas alternas en caso tenga auto particular, siempre y cuando exista la posibilidad de avanzar, o en todo caso, la única medida será esperar que se liberen las pistas.

En tanto, se espera que Lima Expresa comunique que el tránsito en la zona comprometida de Evitamiento regrese a la normalidad, puesto que es una de las vías más concurridas en la capital, ya que conecta a diversos distritos y mediante este, se movilizan miles de pasajeros.

¿Qué hacer en caso de una congestión de tráfico?

Si bien Lima se ubica como la ciudad líder, dónde se pierde más horas en el tráfico, un accidente vehicular o un evento que congestione las vías complica esta situación, por ello, si te encuentras en dicha situación, ten en cuenta algunas de estas recomendaciones para tratar de aliviar con el problema.

Lo más importante es mantener la calma y seguir las normas de tránsito, no invadir carriles prohibidos ni utilizar las veredas. Además, puedes usar apps de tráfico (como Google Maps o Waze) para buscar caminos menos congestionados, por otro lado, no bloquees intersecciones y respeta el cruce para no agravar el embotellamiento.