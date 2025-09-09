Banco de la Nación anuncia buena noticia: lanzará crédito para que familias puedan comprar terrenos

Muchos buscan adquirir una casa propia; sin embargo, en muchas ocasiones, el factor económico es el impedimento para concretarlo. En este marco, se confirmó una buena noticia, ya que el Banco de la Nación (BN) lanzará un crédito hipotecario para la compra de terrenos. Es importante señalar que este nuevo producto financiero está dirigido a empleados públicos que no pueden acceder aún a una vivienda.

Se confirmó que el crédito hipotecario del BN estará disponible en el último trimestre del 2025 y permitirá adquirir un terreno como paso previo a construir una casa. La entidad financiera está trabajando en los detalles de esta modalidad crediticia, que está diseñada conjuntamente con el Fondo MiVivienda.

El BN lanzará un nuevo producto financiero orientado a facilitar la compra de terrenos.

Piero Flores, subgerente de banca personal del Banco de la Nación, brindó más detalles sobre este producto financiero, que amplía las opciones de acceso a viviendas a las familias peruanas, que no logran acceder a la compra de un departamento debido a su nivel de ingresos económicos.

"Diseñamos una nueva solución financiera, orientada a facilitar la adquisición de un activo que en un futuro pueda ser la vivienda familiar. La idea es que las personas, al menos, puedan comprar un terreno formal donde luego puedan construir", señaló el funcionario en una entrevista con el programa Andina al Día del Canal Andina Online.

Además, agregó: "El crédito se constituirá en una opción para quienes, por el momento, no pueden acceder a una vivienda terminada. Podrán comprar un terreno y, posteriormente, avanzar en la construcción".

Por otro lado, Piero Flores informó que el banco estatal ha otorgado 6,200 créditos hipotecarios, en diversas modalidades como compra de vivienda, mejoras, ampliación o remodelación. Ahora, se incorporará esta nueva opción que responderá a la alta demanda del mercado inmobiliario.