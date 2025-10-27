Municipio de San Juan de Miraflores confirmó renovación de pistas: importante avenida tendrá un 'nuevo rostro'

Los vecinos de Oppenheimer - Zona B, zona urbana, recibieron una excelente noticia por parte de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Es obra es una de las más esperadas por los ciudadanos, quienes llevan hace años esperando la remodelación de una pista principal.

"El inicio de una obra largamente anhelada: la construcción de nuevas pistas transformarán por completo su barrio", es la descripción que utilizó el municipio para confirmar esta iniciativa a favor de la población.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó remodelación de esta importante pista.

El jueves 23 de octubre se colocó la primera piedra de este importante proyecto, que busca brindarle una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona, así como una mejor transitabilidad a los cientos de familias sanjuaninas.

Al lugar, llegaron personal especializado, quienes se encargaron de evaluar el estado de las pistas. Diversos vecinos participaron en este importante evento. Se espera que en los próximos días comience la remodelación total de la vía.

"Pistas deterioradas lucirán un nuevo rostro. (....) Seguimos construyendo un distrito más digno y moderno para todos", puntualiza el post en redes sociales. Los ciudadanos no dudaron en realizar diversos comentarios sobre la iniciativa.