Chorrillos y Barranco sufrirán corte de luz este 2 de noviembre: estas zonas de los distritos serán afectadas

Los ciudadanos que viven en Chorrillos y Barranco sufrirán el corte de luz, según dio a conocer Luz del Sur. Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Barranco informó que diversas zonas de su distrito quedarán sin servicios por varias horas.

"Estimados vecinos les informamos que Luz del Sur efectuará un corte del servicio este domingo 02 de noviembre desde las 05:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. en algunos puntos del distrito"; indica la publicación.

Corte de Luz en Barranco y Chorrillos

A continuación, podrás conocer cuáles son las zonas de Chorrillos y Barranco que no tendrán luz, según el comunicado que emitió la Municipalidad de Barranco.

Av. Pedro Osma

Jr. Montero Rosas

Jr. Independencia

Playa Sombrillas

Playa Agua Dulce

Jr. José María Coronel

Av. José Olaya

Av. Defensores del Morro

A.H. El Alto Perú

Jr. Alfredo Silva

Jr. Batalla de Tarapacá

Urb. Chorrillos

Circuito de Playas

Playa Los Pescadores

Av. Malecón Miguel Grau

Jr. Zepita

Jr. Antonio Olivera

Jr. Santa Rita.

Comunicado de la Municipalidad de Barranco.

¿Cómo comunicarte con Luz del Sur?

Si tienes alguna duda o consulta, entonces puedes comunicarte con los canales digitales que ofrece Luz del Sur. A continuación, te diremos cuáles son, toma nota.