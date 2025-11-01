- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Elche
- Alianza Lima
- Cusco vs Alianza UHD
- Cerro Porteño vs Guaraní
- Alianza Lima vs Dep. Wanka
- Universitario
- Banco de la Nación
Chorrillos y Barranco sufrirán corte de luz este 2 de noviembre: estas zonas de los distritos serán afectadas
Diversas zonas del distrito de Chorrillos y Barranco no contarán con luz por varias horas, según dio a conocer Luz del Sur. Más detalles en la nota.
Los ciudadanos que viven en Chorrillos y Barranco sufrirán el corte de luz, según dio a conocer Luz del Sur. Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Barranco informó que diversas zonas de su distrito quedarán sin servicios por varias horas.
"Estimados vecinos les informamos que Luz del Sur efectuará un corte del servicio este domingo 02 de noviembre desde las 05:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. en algunos puntos del distrito"; indica la publicación.
Corte de Luz en Barranco y Chorrillos
A continuación, podrás conocer cuáles son las zonas de Chorrillos y Barranco que no tendrán luz, según el comunicado que emitió la Municipalidad de Barranco.
- Av. Pedro Osma
- Jr. Montero Rosas
- Jr. Independencia
- Playa Sombrillas
- Playa Agua Dulce
- Jr. José María Coronel
- Av. José Olaya
- Av. Defensores del Morro
- A.H. El Alto Perú
- Jr. Alfredo Silva
- Jr. Batalla de Tarapacá
- Urb. Chorrillos
- Circuito de Playas
- Playa Los Pescadores
- Av. Malecón Miguel Grau
- Jr. Zepita
- Jr. Antonio Olivera
- Jr. Santa Rita.
Comunicado de la Municipalidad de Barranco.
¿Cómo comunicarte con Luz del Sur?
Si tienes alguna duda o consulta, entonces puedes comunicarte con los canales digitales que ofrece Luz del Sur. A continuación, te diremos cuáles son, toma nota.
- LINK DE CONSULTA por Facebook
- Fonluz: (01) 617 - 5000
- Correo electrónico: LINK
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50