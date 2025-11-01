Chorrillos y Barranco sufrirán corte de luz este 2 de noviembre: estas zonas de los distritos serán afectadas

0
Diversas zonas del distrito de Chorrillos y Barranco no contarán con luz por varias horas, según dio a conocer Luz del Sur. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
El distrito de Chorrillos y Barranco no tendrán luz el domingo 2 de noviembre.
El distrito de Chorrillos y Barranco no tendrán luz el domingo 2 de noviembre. | Luz del Sur.
Los ciudadanos que viven en Chorrillos y Barranco sufrirán el corte de luz, según dio a conocer Luz del Sur. Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Barranco informó que diversas zonas de su distrito quedarán sin servicios por varias horas.

"Estimados vecinos les informamos que Luz del Sur efectuará un corte del servicio este domingo 02 de noviembre desde las 05:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. en algunos puntos del distrito"; indica la publicación.

Corte de Luz en Barranco y Chorrillos

A continuación, podrás conocer cuáles son las zonas de Chorrillos y Barranco que no tendrán luz, según el comunicado que emitió la Municipalidad de Barranco.

  • Av. Pedro Osma
  • Jr. Montero Rosas
  • Jr. Independencia
  • Playa Sombrillas
  • Playa Agua Dulce
  • Jr. José María Coronel
  • Av. José Olaya
  • Av. Defensores del Morro
  • A.H. El Alto Perú
  • Jr. Alfredo Silva
  • Jr. Batalla de Tarapacá
  • Urb. Chorrillos
  • Circuito de Playas
  • Playa Los Pescadores
  • Av. Malecón Miguel Grau
  • Jr. Zepita
  • Jr. Antonio Olivera
  • Jr. Santa Rita.
corte de luz

Comunicado de la Municipalidad de Barranco.

¿Cómo comunicarte con Luz del Sur?

Si tienes alguna duda o consulta, entonces puedes comunicarte con los canales digitales que ofrece Luz del Sur. A continuación, te diremos cuáles son, toma nota.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

