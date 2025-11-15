Trámite de DNI electrónico este domingo 16 de noviembre: horarios y quiénes pueden ser parte de la campaña

En noviembre de 2025, la RENIEC junto con la Municipalidad Provincial de Huancavelica lanza una campaña para tramitar gratuitamente el DNI electrónico en la provincia de Huancavelica, ubicada en la región centro-sur del Perú. Esta iniciativa, dirigida a los residentes locales, busca facilitar el acceso al documento de identidad moderno en un espacio municipal, sin costo para quienes participen.

¿Qué servicios gratis ofrecerá la campaña?

Durante la jornada gratuita, que se llevará a cabo en la Sala de Usos Múltiples (SUM) del Gobierno Municipal, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., se brindarán los siguientes trámites:

Inscripción por primera vez del DNI electrónico.

Cambio del documento convencional (azul o antiguo) al formato digital (DNIe).

Solicitud de duplicado del DNI electrónico en caso de pérdida o deterioro.

Modificación de datos, incluido el cambio de domicilio.

Reniec ofrece DNI electrónico gratis este 16 de noviembre / FOTO: Municipalidad de Huancavelica

Requisitos para participar

Para acceder a la campaña, los asistentes deben cumplir con ciertos requisitos:

Presentar acta de nacimiento (certificada o copia simple, según lo requerido), especialmente para quienes solicitan su DNI por primera vez.

Llevar un recibo de servicio público (agua, luz u otro) como comprobante de domicilio para trámites de rectificación o cambio de domicilio.

Si vas por duplicado, lleva tu DNI actual (o copia) para que se pueda verificar tu identidad.

Para menores de 16 años, se requiere que acudan acompañados por un padre o representante.

Cupos y público objetivo de la campaña de DNI gratis

La campaña cuenta con 400 cupos disponibles , según informó la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Está dirigida a residentes de la provincia de Huancavelica, es decir, personas que vivan en cualquiera de sus distritos.

El horario de atención será de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., en la sala de usos múltiples del municipio.

¿Por qué es importante este DNI electrónico?

El DNI electrónico (DNIe) es una versión más moderna y segura del documento nacional de identidad, que incluye un chip con datos biométricos. Este documento facilita trámites digitales, permite la firma electrónica con validez legal y mejora la seguridad y durabilidad frente al DNI convencional.