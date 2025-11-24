- Hoy:
Municipio de San Juan de Miraflores inició importante obra tras recuperar espacio público
Los vecinos de San Juan de Miraflores están felices con la importante noticia que realizó el municipio luego que recuperó este relevante espacio público.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores informó que se está realizando una importante obra que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito. La medida fue muy bien recibida por la población, porque se recuperó un relevante espacio.
PUEDES VER: Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos
Desde el lunes 24 de noviembre comenzó la remodelación del Parque N° 2 Las Américas Según dio a conocer el municipio en sus redes sociales, esta obra se está realizando con el apoyo del personal de Áreas Verdad.
El Municipio de San Juan de Miraflores confirmó que está obra ya comenzó.
"La municipalidad está apoyando con la construcción de veredas y con el tanque elevado que permitirá el riego constante y ordenado de las áreas verdes", indica el post de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.
De esta manera, la entidad busca que los ciudadanos de la zona transiten con total seguridad y puedan acceder a espacios seguros para recrear. La noticia se hizo viral y más de un cibernauta no dudó en pronunciarse sobre el tema.
"Muy buena noticia", "Más áreas verdes en San Juan de Miraflores", "La iniciativa es muy buena para el distrito", "A seguir mejorando los espacios", son algunos mensajes que acompañan en post que se realizó en la cuenta de Facebook.
