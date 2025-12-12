0

Poder Judicial anunció convocatoria laboral: trabajadores cobrarán hasta 5,600 soles

Si estás buscando trabajo, entonces no dudes en postular a la convocatoria laboral del Poder Judicial que está dirigido a ciudadanos con secundaria completa.

Roxana Aliaga
El Poder Judicial anunció una nueva convocatoria laboral para este 2025.
El Poder Judicial anunció una nueva convocatoria laboral para este 2025. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
El Poder Judicial anunció una nueva convocatoria laboral CAS este 2025. La conocida entidad del Estado peruano informó que se han habilitado 24 vacantes a favor de profesionales, bachilleres, estudiantes universitarios, técnicos y personas con secundaria completa.

Se están ofreciendo sueldos que van desde 1,950 y 5,600 soles. Los puestos están disponibles en Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Junín y Huancavelica.

Convocatoria laboral del Poder Judicial

Se debe tener en cuenta que cada puesto de trabajo cuenta diferentes fechas de cierre, por ello, es importante que, los postulantes revisen de manera cuidadosa los plazos para evitar inconvenientes.

Los perfiles solicitados por el Poder Judicial son Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros.

Personas con secundaria completa

  • Auxiliar de Vigilancia y Control – Huancavelica
  • Remuneración: S/ 1.950
  • Requisitos: Secundaria completa; deseable estudios técnicos (mínimo 3 meses)
  • Finaliza: 22 de diciembre de 2025

Estudiantes técnicos o con estudios técnicos

  • Asistente de Comunicaciones – La Libertad
  • Vacantes: 2
  • Remuneración: S/ 2.212
  • Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses)
  • Finaliza: 23 de diciembre de 2025
  • Para estudiantes universitarios
  • Auxiliar Judicial – Callao
  • Remuneración: S/ 2.212
  • Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (3.er ciclo)
  • Finaliza: 23 de diciembre de 2025
  • Auxiliar Administrativo Legal – Lima
  • Remuneración: S/ 2.200
  • Requisitos: Estudiante universitario de Derecho (8.º ciclo)
  • Finaliza: 23 de diciembre de 2025

Para bachilleres

  • Asistente Judicial – Callao
  • Vacantes: 2
  • Requisitos: Bachiller en Derecho
  • Remuneración: S/ 3.470
  • Finaliza: 24 de diciembre de 2025

Titulados universitarios y abogados colegiados

  • Especialista Judicial de Causa – Lima
  • Sueldo: S/ 2.972
  • Finaliza: 21 de diciembre
  • Especialista Judicial de Sala – Lima (2 vacantes)
  • Sueldo: S/ 3.722
  • Finaliza: 21 de diciembre
  • Analista de Planeamiento – Lima
  • Sueldo: S/ 5.600
  • Finaliza: 22 de diciembre
  • Especialista Judicial de Juzgado – La Libertad (3 vacantes en total)
  • Sueldo: S/ 2.972
  • Finaliza: 23 de diciembre
  • Especialista Legal – Loreto
  • Sueldo: S/ 4.710
  • Finaliza: 23 de diciembre
  • Secretario Judicial – Callao
  • Sueldo: S/ 2.972
  • Finaliza: 23 de diciembre
  • Profesional Legal – Callao (2 vacantes)
  • Sueldo: S/ 2.972
  • Finaliza: 23 de diciembre
  • Asistente Administrativo Legal – Lima (2 vacantes)
  • Sueldo: S/ 4.500
  • Finaliza: 23 de diciembre
  • Secretario/a Judicial – Cajamarca
  • Sueldo: S/ 2.972
  • Finaliza: 24 de diciembre
  • Especialista Judicial de Juzgado – Callao
  • Sueldo: S/ 3.850
  • Finaliza: 24 de diciembre
  • Especialista Judicial de Juzgado – Áncash (2 vacantes)
  • Sueldo: S/ 2.972
  • Finaliza: 24 de diciembre
  • Secretario/a Judicial – Junín
  • Sueldo: S/ 4.750
  • Finaliza: 24 de diciembre

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

