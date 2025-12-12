Poder Judicial anunció convocatoria laboral: trabajadores cobrarán hasta 5,600 soles

El Poder Judicial anunció una nueva convocatoria laboral CAS este 2025. La conocida entidad del Estado peruano informó que se han habilitado 24 vacantes a favor de profesionales, bachilleres, estudiantes universitarios, técnicos y personas con secundaria completa.

Se están ofreciendo sueldos que van desde 1,950 y 5,600 soles. Los puestos están disponibles en Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Junín y Huancavelica.

Convocatoria laboral del Poder Judicial

Se debe tener en cuenta que cada puesto de trabajo cuenta diferentes fechas de cierre, por ello, es importante que, los postulantes revisen de manera cuidadosa los plazos para evitar inconvenientes.

Los perfiles solicitados por el Poder Judicial son Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros.

El Poder Judicial anunció una nueva convocatoria laboral.

Personas con secundaria completa

Auxiliar de Vigilancia y Control – Huancavelica

Remuneración: S/ 1.950

Requisitos: Secundaria completa; deseable estudios técnicos (mínimo 3 meses)

Finaliza: 22 de diciembre de 2025

Estudiantes técnicos o con estudios técnicos

Asistente de Comunicaciones – La Libertad

Vacantes: 2

Remuneración: S/ 2.212

Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses)

Finaliza: 23 de diciembre de 2025

Para estudiantes universitarios

Auxiliar Judicial – Callao

Remuneración: S/ 2.212

Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (3.er ciclo)

Finaliza: 23 de diciembre de 2025

Auxiliar Administrativo Legal – Lima

Remuneración: S/ 2.200

Requisitos: Estudiante universitario de Derecho (8.º ciclo)

Finaliza: 23 de diciembre de 2025

Para bachilleres

Asistente Judicial – Callao

Vacantes: 2

Requisitos: Bachiller en Derecho

Remuneración: S/ 3.470

Finaliza: 24 de diciembre de 2025

Titulados universitarios y abogados colegiados