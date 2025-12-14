- Hoy:
DNI electrónico este 16 de diciembre: ciudadanos podrán realizar trámites totalmente gratis, según Reniec
Miles de ciudadanos podrán realizar diversos trámites en el Reniec sin ganar dinero. Conoce AQUÍ cómo debes acceder al DNI electrónico.
El Reniec anunció que ahora solo se emitirá el DNI electrónico, esta medida generó interrogantes entre los ciudadanos que tienen DNI azul, porque tendrían que pagar para cambiar su Documento de Identidad. Ante esta situación, se están realizando campaña a favor de la población.
En esta oportunidad, le tocó el turno al distrito de Alto de la Alianza, en Tacna. El municipio anunció que el martes 16 de diciembre se realizará una campaña a favor de niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos de la zona.
Trámite de DNI gratis este martes 16 de diciembre
La Municipalidad Distrital de la Alianza anunció que la atención al público comenzará a las 8:30 a.m. y terminará a las 12:00 p.m., por ello, se puede a los beneficiarios asistir al lugar con anticipación, ya que así podrán acceder a los cupos habilitados por el Reniec.
Comunicado de DNI electrónico. (Foto: Municipalidad Distrital Alto de la Alianza)
Los trámites que podrán realizan son renovación por caducidad, duplicado, rectificación de datos e inscripción. El punto de atención será el Registro Civil de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza. Es importante mencionar que, los menores de edad deben ir acompañados de sus padres o apoderados.
Requisitos para acceder al trámite de DNI gratis
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil ha establecido ciertos requisitos y si quieres conocer cuáles son, entonces tienes que revisar el siguiente listado. Recuerda que, solo así podrás realizar el trámite totalmente gratis.
- Llevar el DNI del declarante y del menor en formato físico. Si no se dispone del documento en físico, se admitirá una copia simple o cualquier otro documento que permita la identificación.
- Si no se tiene una fotografía actual, personal del Reniec se encargará de tomarla de manera gratuita.
- Para los adultos, se requiere presentar su propio DNI en físico, una copia simple o algún otro documento que acredite su identidad.
