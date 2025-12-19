0

DNI electrónico gratis este domingo 21 de diciembre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Miles de ciudadanos podrán acceder al DNI electrónico sin gastar su dinero. Conoce AQUÍ si eres uno de los beneficiarios y dónde realizar el trámite.

Roxana Aliaga
El Reniec confirmó una nueva campaña de DNI a favor de la población.
El Reniec confirmó una nueva campaña de DNI a favor de la población. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que está realizando campañas de DNI electrónico gratis con la finalidad de que la población acceda al Documento Nacional de Identidad actualizado sin gastar dinero.

En conjunto con la Municipalidad Distrital de Quiquijana, ubicada en la provincia de Quispicanchi en Cusco, se está realizando una nueva jornada de DNI electrónico gratis. La actividad se realizará el domingo 21 de diciembre desde las 8:30 de la mañana.

Trámite de DNI electrónico gratis este 21 de diciembre

De acuerdo a la información brindada por el Municipio de Quiquijana, esta es la última campaña del 2025, y se realizará en la Plaza de Armas de Quiquijana. Se recomienda a la población asistir temprano a la convocatoria, porque se han habilitado cupos limitados.

dni electronico

Campaña de DNI del Reniec.

En la campaña de DNI electrónico gratis se han habilitado diversos trámites a favor de los ciudadanos. A continuación, te diremos cuáles son. ¡Toma nota!

  • Inscripciones por primera vez
  • Trámite de duplicado
  • Cambio de estado civil
  • Actualización de información relativa a dicho estado
  • Renovación por caducidad

Las personas mayores de edad deben presentar una copia del acta de nacimiento, matrimonio o defunción. Los menores tienen que asistir con sus padres de familia o apoderados para acceder a los trámites totalmente gratis.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

