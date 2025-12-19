- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Pablo Bengoechea
DNI electrónico gratis este domingo 21 de diciembre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?
Miles de ciudadanos podrán acceder al DNI electrónico sin gastar su dinero. Conoce AQUÍ si eres uno de los beneficiarios y dónde realizar el trámite.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que está realizando campañas de DNI electrónico gratis con la finalidad de que la población acceda al Documento Nacional de Identidad actualizado sin gastar dinero.
En conjunto con la Municipalidad Distrital de Quiquijana, ubicada en la provincia de Quispicanchi en Cusco, se está realizando una nueva jornada de DNI electrónico gratis. La actividad se realizará el domingo 21 de diciembre desde las 8:30 de la mañana.
Trámite de DNI electrónico gratis este 21 de diciembre
De acuerdo a la información brindada por el Municipio de Quiquijana, esta es la última campaña del 2025, y se realizará en la Plaza de Armas de Quiquijana. Se recomienda a la población asistir temprano a la convocatoria, porque se han habilitado cupos limitados.
Campaña de DNI del Reniec.
En la campaña de DNI electrónico gratis se han habilitado diversos trámites a favor de los ciudadanos. A continuación, te diremos cuáles son. ¡Toma nota!
- Inscripciones por primera vez
- Trámite de duplicado
- Cambio de estado civil
- Actualización de información relativa a dicho estado
- Renovación por caducidad
Las personas mayores de edad deben presentar una copia del acta de nacimiento, matrimonio o defunción. Los menores tienen que asistir con sus padres de familia o apoderados para acceder a los trámites totalmente gratis.
- 1
Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu
- 2
Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita
- 3
¿El viernes 26 de diciembre ha sido declarado feriado a nivel nacional? Esto dice El Peruano
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90