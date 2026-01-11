Retiro AFP 2026: VERIFICA AQUÍ si te toca cobrar tu primera UIT este lunes 12 de enero

Los afiliados a las AFP aún continúan realizando sus registros para obtener el dinero de sus fondos y así utilizarlo en inversiones, emergencias o deudas por saldar. Este 2026, los ciudadanos tienen un plazo hasta el 19 de enero para seguir solicitando, pero, ¿qué pasa con los que ya hicieron su trámite para depósito?

Aunque en un inicio, cuando recién se anunció que se estaba habilitando la opción de retiro, todo se iba desarrollando bajo el orden de un cronograma escalonado, lo cierto es que ahora nos encontramos en un periodo libre que está activo desde el pasado 4 de diciembre.

Esto significa que desde la fecha mencionada, los afiliados ya no necesitan regirse por su último dígito del DNI para poder efectuar su solicitud, sino que ahora pueden hacerla sin problemas cualquier día de lunes a viernes en el horario establecido que va a partir de las 08:00 A.M hasta las 06:00 P.M.

No obstante, la interrogante que más se hace en estas últimas semanas, es cómo saber cuándo llegará exactamente tu primera UIT, según la fecha en la que se gestionó. Este lunes 12 de enero, algunos de los peruanos podrán ver reflejado en sus cuentas el monto que solicitaron anteriormente, ¿a quiénes les corresponde?

¿Quiénes reciben su primera UIT este 12 de enero?

Aquellos que podrán cobrar este lunes 12 de enero la primera parte del dinero que tenían acumulado en sus cuentas de AFP, son todos los afiliados que hicieron la solicitud durante el último viernes 12 de diciembre de 2025.

Como se sabe, los montos van abonándose de acuerdo a las fechas de solicitud, y esto se organiza en cada 30 días. Por lo tanto, el plazo que debe demorar en pagarse el dinero es un mes.