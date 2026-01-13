Paro de transportistas, 14 de enero: todas las universidades e institutos que suspenderán clases presenciales

El nuevo paro de transportistas programado para este miércoles 14 de enero, ha despertado la preocupación en los ciudadanos, pues muchos de ellos utilizan este tipo de vehículos de servicio público para trasladarse de un lugar a otro, ya se a su centro de trabajo o estudio. Por este motivo, se han tomado medidas en el sector de educación superior.

Como se conoce, la ola de criminalidad en el Perú se ha ido intensificando con el paso del tiempo, por lo cual las extorsiones y los asesinatos contra choferes de buses no han parado. Frente a estas acciones, el gremio de transporte decidió alzar la voz en reclamo hacia el Gobierno, pues resaltan que no se ha tomado medidas drásticas para acabar con estos ataques en su contra.

En este contexto, algunas universidades e institutos confirmaron que brindarán clases en modalidad virtual debido a la suspensión de las actividades del sector de transporte, esto para salvaguardar la integridad de sus alumnos, y evitar que tengan que movilizarse en medio de la jornada.

Paro de transportistas se realizará oficialmente el 14 de enero / FOTO: X

Universidades e institutos que tendrán clases virtuales este 14 de enero por paro

Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA): El ICPNA confirmó que la atención y clases presenciales serán virtuales para todas las sedes de Lima.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): La UNI anunció actividades virtuales para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Universidad de Lima: Talleres y actividades de laboratorio serán reprogramadas, pero clases serán virtuales.

Universidad del Pacífico: Programas de la UP serán virtuales, pero la universidad permanecerá abierta con algunos servicios disponibles.

Idiomas Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): El instituto de la PUCP suspendió clases presenciales.

El instituto de la PUCP suspendió clases presenciales. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): El centro informó que los campus permanecerán abiertos solo para el desarrollo de actividades extraacadémicas y eventos ya establecidos.

Horario del paro de transportistas

La interrupción del servicio de transporte en Lima y Callao empezará desde las 00:00 horas de este miércoles 14 de enero, serán 22 mil vehículos incluidos en esta exigencia y se prolongará únicamente por 24 horas, según ha dado a conocer Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.

De acuerdo a lo que se sabe, más de 22 mil unidades de transporte público dejarán de circular a lo largo de este miércoles, lo que representaría, según indica la información señalada, el 100% de las empresas de transporte formal en Lima y Callao.