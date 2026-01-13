Metropolitano, Corredor y Metro de Lima: horarios para el servicio durante el paro del miércoles 14 de enero

Debido al incremento del índice delictivo en el Perú, específicamente hablando de las extorsiones, asesinatos y demás ataques en contra de los choferes del servicio público de transporte, los afectados decidieron actuar de inmediato anunciando un nuevo paro programado para este 14 de enero.

Aunque en un inicio la suspensión había sido anunciada para el día 15 de enero, la información cambió y oficialmente se llevará a cabo el próximo miércoles, situación que ha preocupado a los ciudadanos por la incertidumbre que genera el saber cómo se movilizarán hacia sus centros laborales durante la fecha.

Paro de transportistas será este 14 de enero / FOTO: Facebook

Horarios de atención del Metropolitano, Corredor y Línea 1 del Metro de Lima en paro del 14 de enero

Metropolitano: Funcionará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Buses alimentadores y corredores complementarios: Operarán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Línea 1 del Metro de Lima: Su servicio será de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Línea 2 del Metro de Lima: Se desempeñará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

AeroDirecto: Seguirá su horario habitual las 24 horas.

¿A qué hora inicia el paro de transportistas?

El paro de transportistas tendrá una duración de 24 horas y comenzará este miércoles 14 de enero desde las 00:00 horas. Según lo anunciado, se contempla la suspensión del servicio de más de 22.000 unidades.

¿Qué empresas acatarán el paro de transportistas?