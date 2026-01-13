- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Real Madrid
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Metropolitano, Corredor y Metro de Lima: horarios para el servicio durante el paro del miércoles 14 de enero
El paro de transportistas se confirmó, y por ello, durante el próximo 14 de enero los ciudadanos no tendrán el servicio disponible para movilizarse.
Debido al incremento del índice delictivo en el Perú, específicamente hablando de las extorsiones, asesinatos y demás ataques en contra de los choferes del servicio público de transporte, los afectados decidieron actuar de inmediato anunciando un nuevo paro programado para este 14 de enero.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima da excelente noticia a todos los ciudadanos: implementan mecanismo en Panamericana Sur que mejorará seguridad
Aunque en un inicio la suspensión había sido anunciada para el día 15 de enero, la información cambió y oficialmente se llevará a cabo el próximo miércoles, situación que ha preocupado a los ciudadanos por la incertidumbre que genera el saber cómo se movilizarán hacia sus centros laborales durante la fecha.
Paro de transportistas será este 14 de enero / FOTO: Facebook
Horarios de atención del Metropolitano, Corredor y Línea 1 del Metro de Lima en paro del 14 de enero
- Metropolitano: Funcionará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
- Buses alimentadores y corredores complementarios: Operarán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.
- Línea 1 del Metro de Lima: Su servicio será de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Línea 2 del Metro de Lima: Se desempeñará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
- AeroDirecto: Seguirá su horario habitual las 24 horas.
¿A qué hora inicia el paro de transportistas?
El paro de transportistas tendrá una duración de 24 horas y comenzará este miércoles 14 de enero desde las 00:00 horas. Según lo anunciado, se contempla la suspensión del servicio de más de 22.000 unidades.
¿Qué empresas acatarán el paro de transportistas?
- La Encantada S.A.: Carabayllo - Ate
- Santa Cruz 13: Carabayllo - La Victoria
- Nueva América: Carabayllo - San Juan de Miraflores
- E.T. TISG S.A. San Germán: San Juan de Lurigancho - San Martín de Porres
- Transporte Cruz del Centro S.A.: Ate - Carabayllo
- E.T. la "Z": Ate - Pueblo Libre
- E.I.R. Polosac "Lorito": Ate - Pachacútec
- E.T. Rosario de Santa María: Callao - Independencia
- Transporte Consorsio Vía: San Miguel - Puente Piedra
- Guadulfo Silva Carbajal: San Miguel - San Bartolo
- E.T. Zeballos: Lurín - Surquillo
- Etersac - Ediberto Ramos: Villal Salvador - Puente Piedra
- Vipusa: Villa el Salvador - Ancón
- Etuchisa - Los Chinos: Villa El Salvador - Puente Piedra
- Etrascapsa (Línea E): Villa El Salvador - San Juan de Lurigancho
- E.T. Express Pachacamac S.A.: Villa el Salvador - Miraflores
- E.T. 41: Villa El Salvador - Ventanilla
- El Rápido: Villa El Salvador - Ventanilla.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90