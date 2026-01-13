Municipalidad de Lima da excelente noticia a todos los ciudadanos: implementan mecanismo en Panamericana Sur que mejorará seguridad

La Municipalidad de Lima sigue trabajando en busca de brindar mejoras en la ciudadanía, tanto a nivel de desarrollo como en lo que respecta a la seguridad general. En este contexto, anunció una excelente noticia que ofrecerá mayor protección a los conductores y transeúntes en gran parte de la Panamericana Sur.

Así pues, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, especificó que a partir de ahora los vecinos de la zona contarán con una nueva herramienta digital que permitirá tener cada incidencia en tiempo real para vigilar de esta manera que el tránsito vehicular en la Panamericana Sur no presente algún inconveniente.

Este importante proyecto puesto en marcha, que es parte del Plan Verano 2026, tiene la meta de ofrecer atención y supervisión en un tramo que es bastante concurrido durante la temporada, el cual abarcará desde el sector de Atocongo hasta la playa Santa María.

Municipalidad de Lima anuncia vigilancia en vivo en Panamericana Sur / FOTO: Youtube

La iniciativa consta de que los usuarios puedan conectarse con las nueve cámaras de vigilancia del Centro de Control de Villa, y de esta manera mantenerse atentos siempre ante cualquier contratiempo, accidente o alerta que se presente.

¿Cómo acceder al estado de tránsito EN VIVO?

Es clave tener en cuenta que la emisión EN VIVO se visualizará a través del canal oficial de Emape en YouTube, utilizando un celular, tablet o cualquier otro dispositivo que tenga Internet para conectarse a la plataforma.

Plan de desvío

Los días domingos desde las 16.00 horas hasta las 20.00 horas, hay un cambio de sentido vehicular en la Panamericana Sur (desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo), en el sentido de vuelta a Lima se extienden de 3 a 5 carriles.

Canal de atención de la MML para emergencias

La comuna de Lima ha anunciado un número de la Central de Emergencias, el cual es: 939561906. Este servirá para que los ciudadanos puedan reportar eventualidades con sus vehículos, como choques o solicitar auxilio vial, entre otras situaciones que pueden darse.