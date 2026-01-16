Municipalidad de Lima toma importante medida ante posible fenómeno: busca proteger a la ciudadanía
Ante el incremento de lluvias, la Municipalidad de Lima efectúa acciones para prevenir posibles desastres que afecten directamente a la población.
Diversas entidades del país, incluida la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se encuentran en constante alerta debido al incremento de lluvias y la posible llegada de fenómenos climáticos. En medio de este contexto, la entidad capitalina se encuentra realizando trabajos de limpieza, descolmatación y perfilado de dique en el río Rímac.
Es importante señalar que el río Rímac es fundamental para Lima, ya que abastece de agua potable a gran parte de la población, pero al mismo tiempo, podría representar un peligro constante si incrementan de forma intensa las lluvias en la sierra central, ya que provocaría un aumento de su caudal.
Se usan maquinarias para llevar a cabo trabajos en el río Rímac.
Ante este posible escenario, la Municipalidad de Lima viene desarrollando acciones preventivas desde el mes de octubre del año pasado, para evitar cualquier situación de riesgo de desbordes e inundaciones, que podrían afectar de manera directa a las docenas de familias que viven cerca de las zonas ribereñas.
Este último martes 13 de enero, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó los trabajos que se están ejecutando en el cauce del río Rímac. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para evitar emergencias, desplegamos todos nuestros recursos. Para ello, se han dispuesto 15 unidades de maquinaria pesada, entre volquetes, excavadoras, tractores sobre oruga y cargadores frontales ", señaló el burgomaestre.
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó los trabajos.
Por su parte, también se hizo presente el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, quien destacó estas labores, con la finalidad de reducir la posibilidad de desbordes. "Las acciones permiten tener una caja hidráulica ancha, con más de 50 metros de amplitud, para que el cauce del río tenga un desplazamiento libre ante cualquier aumento del caudal y así dar tranquilidad a los vecinos", agregó.
Los usuarios no dudaron en comentar mediante redes sociales y aplaudieron los trabajos de la Municipalidad de Lima, pero al mismo tiempo exigen que estas acciones se repitan en otras partes de la capital, ya que por el momento se está interviniendo desde el puente Trujillo en Cercado de Lima y el puente Chinchaysuyo en San Juan de Lurigancho.
