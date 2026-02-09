Día de la Pizza: las increíbles PROMOS, descuentos y pizza gratis en reconocidas cadenas este lunes 9 de febrero

0
El Día de la Pizza se celebra este 9 de febrero y miles de ciudadanos podrán aprovechar las diferentes ofertas que se han anunciado en redes sociales.

Daniela Alvarado
Día de la pizza: consulta qué promos estarán vigentes
Día de la pizza: consulta qué promos estarán vigentes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Este lunes 9 de febrero, los restaurantes se volvieron locos por el Día de la Pizza, pues la celebración es una de las más populares a nivel mundial y ha generado que se coloquen diferentes ofertas disponibles para los clientes amantes de esta emblemática comida, originaria de las calles de Italia.

Solo combinando la indudable masa crocante, salsa casera y abundante queso, las pizzerías se siguen manteniendo en la cima sin perder vigencia, pues a diario reciben la visita de fieles clientes que no pierden la oportunidad de disfrutar de una deliciosa pieza.

A lo largo de los años, la pizza ha dejado de ser solo una comida rápida para convertirse en un punto de encuentro que incluye a familias, amigos y mucho más. Por este motivo, debía tener su día especial, con la finalidad de puedan reconocer el valor que se le ha dado a esta comida.

Ofertas Día de la Pizza

La cadena de tiendas de conveniencia, Tambo, fue uno de los primeros establecimientos en anunciar ofertas por la celebración de la pizza y confirmó que tendrá 2 pizzas familiares americanas, más una Coca-Cola o Inka Cola de 1L solo por s/ 23.90.

libero.pe

El reconocido restaurante Rústica también se unió a la festividad y decidió brindar a sus clientes la opción de acceder a un descuento de 50% en la compra de la segunda pizza.

Día de la pizza

El Día de la pizza llega este 9 de febrero con descuentos / FOTO: Rústica

Por su lado, Papa Johns festeja el día regalando una pizza personal a las primera 20 personas que lleguen a sus locales explotando toda su creatividad en carteles que digan "Feliz Día de la Pizza", además, agregó que estará vigente la promo de 2 pizzas grandes por S/49.90.

Día de la pizza

Día de la pizza se celebra este 9 de febrero / FOTO: Papa Johns

Domino's decidió no darle solo un día al evento de la pizza y, por medio de sus redes sociales, confirmó que del viernes 6 al lunes 9 de febrero se dará la promo de 2 pizzas grandes, de cualquier sabor, por S/44.90.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

