Municipalidad de Miraflores clausura negocios comerciales de Intercorp: al menos 10 locales dejaron de funcionar

La Municipalidad de Miraflores ha confirmado que varios locales del popular conglomerado de empresas, Intercorp, fueron clausurados en el distrito por diversos motivos. La situación ha preocupado a los vecinos por la incertidumbre de cuándo volverán a atender al público con normalidad.

La cadena de empresas que abarca el área de la banca, seguros, retail, hotelería, restaurantes, centros comerciales, inmobiliarias, educación, administración, salud, lotería, cines y servicios, se encuentra en la mira de la comuna distrital, ya que al menos 10 de sus espacios de negocio dejaron de funcionar.

Por lo que se sabe hasta el momento, la decisión del cierre temporal comprende locales de las marcas de Plaza Vea, Vivanda, Interbank, Bembos y Oechsle. Estos lugares lucen ahora con avisos en las puertas de ingreso que comunican a la comunidad sobre la medida dispuesta.

Cadena de supermercados de Plaza Vea pertenece a Grupo Intercorp / FOTO: Facebook

"La presente orden municipal de clausura es de cumplimiento obligatorio. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes, sin perjuicio de iniciar una acción penal por el delito de resistencia a la autoridad", dicen los carteles colocados para información de los clientes en cada punto intervenido.

Las notificaciones que aparecen en algunas clausuras en los locales mencionados, responden a deficiencias en temas de seguridad y problemas con la falta de adecuación al giro autorizado.

Todas estas acciones tomadas por las autoridades en Miraflores, son parte de las inspecciones rigurosas que el distrito ya ha ejecutado anteriormente con la finalidad de seguir brindando un óptimo ambiente para vivir. Estas medidas ya han afectado a otros centros como Larcomar.

¿Quién es el propietario de Intercorp?

Intercorp es una corporación empresarial peruana y multinacional liderada por Carlos Rodríguez-Pastor desde su fundación en 1994, posee diversas marcas reconocidas en los sectores del mercado nacional.