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Excelente noticia para Carmen de la Legua: municipalidad ofrece clases gratis de inglés, ¿a quiénes beneficia?

Entérate aquí a quiénes va dirigida esta campaña para promover el idioma inglés entre los vecinos de este populoso distritode Callao provincia.

Joel Dávila
El municipio suma esfuerzos en darle un plus a la educación de sus vecinos.
El municipio suma esfuerzos en darle un plus a la educación de sus vecinos. | Composición Joel Davila/Líbero
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Con la finalidad de proporcionar mayor acceso a educación de calidad a sus vecinos, la Municipalidad de Carmen de la Legua está realizando una campaña de clases de inglés completamente gratuita dirigida para diversas edades.

En la actualidad, estos caminos son simples trochas presas de las condiciones climáticas.

PUEDES VER: ¡Adiós al lodo y barro! Municipalidad pondrá pistas y veredas en vía colectora de VMT beneficiando a miles de familias

Carmen de la Legua ofrece clases de inglés gratis a sus vecinos

En una de sus más recientes publicaciones en Facebook, el distrito de Carmen de la Legua anunció esta campaña que ha generado interés entre los residentes, ya que la misma está dirigida para aquellas personas que tengan desde los 12 años hacia adelante.

Este programa comprenderá la enseñanza de los cursos de inglés Básico 2 y Básico 4, ambos en diversos horarios, pero con duración de una hora y media.

Carmen de la Legua

Esta comuna está promoviendo el acceso de su población a mejorar su educación.

En ese sentido, Básico 2 se desarrollará los lunes, miércoles y viernes en horas de 3.00 p. m. a 4.30 p. m.; mientras que Básico 4 se enseñará todos los lunes, miércoles y viernes desde las 4.30 p. m. hasta las 6.00 p. m.

El lugar donde se dictarán las clases se encuentra ubicado en la calle Jirón 27 de Agosto de 398, poste 8 - línea del tren, es decir en las instalaciones del Centro Logra de Carmen de la Legua, cuya atención para informes es de lunes a viernes, en horario de 9.00 a. m. a 6.00 p. m., o también comunicándote vía WhatsApp al número 997 891 121.

Asimismo, aquí te dejamos un ENLACE OFICIAL para inscribirte a cualquiera de los cursos gratuitos de inglés que ofrece el municipio de Carmen de la Legua. Solo debes rellenar los datos que te pide el sistema.

Por otro lado, en la publicación de Facebook de la Municipalidad de Carmen de la Legua, muchos vecinos reaccionaron de forma positiva a esta iniciativa de su comuna, al mismo tiempo que otros pedían horarios para que los más chicos de la casa (menores de 12 años) también puedan aprender inglés.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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