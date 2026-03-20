Excelente noticia para Carmen de la Legua: municipalidad ofrece clases gratis de inglés, ¿a quiénes beneficia?

Con la finalidad de proporcionar mayor acceso a educación de calidad a sus vecinos, la Municipalidad de Carmen de la Legua está realizando una campaña de clases de inglés completamente gratuita dirigida para diversas edades.

Carmen de la Legua ofrece clases de inglés gratis a sus vecinos

En una de sus más recientes publicaciones en Facebook, el distrito de Carmen de la Legua anunció esta campaña que ha generado interés entre los residentes, ya que la misma está dirigida para aquellas personas que tengan desde los 12 años hacia adelante.

Este programa comprenderá la enseñanza de los cursos de inglés Básico 2 y Básico 4, ambos en diversos horarios, pero con duración de una hora y media.

Esta comuna está promoviendo el acceso de su población a mejorar su educación.

En ese sentido, Básico 2 se desarrollará los lunes, miércoles y viernes en horas de 3.00 p. m. a 4.30 p. m.; mientras que Básico 4 se enseñará todos los lunes, miércoles y viernes desde las 4.30 p. m. hasta las 6.00 p. m.

El lugar donde se dictarán las clases se encuentra ubicado en la calle Jirón 27 de Agosto de 398, poste 8 - línea del tren, es decir en las instalaciones del Centro Logra de Carmen de la Legua, cuya atención para informes es de lunes a viernes, en horario de 9.00 a. m. a 6.00 p. m., o también comunicándote vía WhatsApp al número 997 891 121.

Asimismo, aquí te dejamos un ENLACE OFICIAL para inscribirte a cualquiera de los cursos gratuitos de inglés que ofrece el municipio de Carmen de la Legua. Solo debes rellenar los datos que te pide el sistema.

Por otro lado, en la publicación de Facebook de la Municipalidad de Carmen de la Legua, muchos vecinos reaccionaron de forma positiva a esta iniciativa de su comuna, al mismo tiempo que otros pedían horarios para que los más chicos de la casa (menores de 12 años) también puedan aprender inglés.