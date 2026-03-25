Tiene 18 años, vive en Villa El Salvador, es campeón olímpico en matemáticas y consiguió lo impensado: ingresar a universidad de EE. UU.

Se llama Renato Alexander Gaitán García, vive en el populoso distrito limeño de Villa El Salvador y con esas condiciones a cuestas, el estudiante se alzó con la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas, conocidas como IMO, un logro que le valió ser admitido en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la prestigiosa MIT de los Estados Unidos. Una verdadera historia de superación.

Cómo obtuvo una beca en MIT, la mejor universidad del mundo

Gaitán García fue admitido en MIT cuando se llevó el oro en el torneo realizado en Australia. La beca cubrirá sus estudios en esta institución afamada a nivel mundial ya que, según el ranking internacional QS, es la mejor universidad del planeta.

Es importante tener en cuenta algo crucial: que su participación en la olimpiada mundial de matemáticas no fue sencilla, ya que compitió junto a rivales venidos de más de 113 países. Ello fue una consecuencia de su esfuerzo como de sus más de 200 medallas obtenidas en concursos nacionales y 9 en el extranjero.

En el Perú, antes de su salto al extranjero, el hijo de migrantes postuló a Matemática Pura en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines de nuestro país teniendo resultados sobresalientes: el objetivo de esto no solo era brillar en esta casa de estudios, sino usarlo como trampolín hacia una institución extranjera.

Su camino hacia una beca en el extranjero

Pero su camino hacia MIT inició en 2024, cuando nuestro protagonista estudió inglés para pasar las pruebas estandarizadas TOEFL y el SAT. No solo eso, pues redactó ensayos para su postulación acompañados de cartas de recomendación de sus maestros, quienes destacaron su esfuerzo y habilidades.

Destacaron sus actividades extracurriculares, entre las cuales se incluyen dar clases a jóvenes de bajos recursos completamente gratis, dictar charlas. También tuvieron un peso capital sus notas y logros en dicho periodo académico.

Cuál es su meta tras acabar sus estudios en MIT

Cuando su historia se hizo conocida en todo el Perú, Renato Gaitán aseguró que uno de sus objetivos al culminar sus estudios es el de seguir una maestría, luego un doctorado, para luego dedicarse a la investigación y, finalmente, “volver al Perú a impulsar el área de investigación matemática en el país”.

Cuando Renato habla sobre los responsables detrás de sus logros a su aún corta edad, el aún vecino de Villa El Salvador nos dice que este se debió al acompañamiento que tuvo, es decir, de sus maestros, pero también de sus padres. Uno de sus anhelos es inspirar a las nuevas generaciones a superar sus propios límites.