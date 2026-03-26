¡Atención, vecinos de Lurín! RENIEC anuncia gran campaña de DNI gratis: ¿Cuándo será y qué requisitos cumplir?

¡Nueva campaña en camino! El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado que algunos ciudadanos de la capital se verán favorecidos con esta actividad que permitirá acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo.

Aunque actualmente la documentación tiene un descuento en su precio habitual debido a la proximidad de las Elecciones Generales, lo cierto es que solo aplica para mayores de edad, a diferencia de esta jornada gratuita que ofrecerá el beneficio para los más pequeños del hogar.

De esta manera, se confirmó vía cuenta oficial de Facebook, que la Municipalidad Distrital de Lurín brindará la oportunidad a muchos padres de familia para que se acerquen al evento con sus hijos y puedan efectuar el trámite sin tener que pagar absolutamente nada. Conoce los datos a continuación.

Campaña de DNI gratis

La iniciativa ha sido autorizada para llevarse a cabo este sábado 28 de marzo y estará activa desde las 9.30 a. m. hasta las 12.00 p. m. Sin embargo, tiene un límite de cantidad de personas para atención.

La información señala que esta campaña solo estará dirigida para los niños, adolescentes y jóvenes menores de entre 0 a 17 años, y se realizará en polideportivo municipal Lurín, zona B.

DNI gratis en nueva campaña de Lurín este sábado 28 de marzo

Es importante recalcar que la actividad solo tendrá 100 cupos disponibles para el servicio y la organización estará rigiéndose bajo el orden de llegada al recinto mencionado.

Requisitos para campaña de DNI

Copia del DNI de la madre y del menor

Acta de nacimiento del menor, en caso de ser recién nacido

Copia de un recibo de agua o luz, únicamente para cambio de domicilio

Servicios disponibles

Foto digital gratuita

Trámite de renovación del DNI electrónico

Rectificación de datos personales

Beneficios del DNI electrónico