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¡Atención, vecinos de Lurín! RENIEC anuncia gran campaña de DNI gratis: ¿Cuándo será y qué requisitos cumplir?
El RENIEC ha confirmado que los ciudadanos en Lurín, podrán acceder a una nueva campaña para obtener su DNI sin necesidad de costearlo.
¡Nueva campaña en camino! El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado que algunos ciudadanos de la capital se verán favorecidos con esta actividad que permitirá acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo.
PUEDES VER: RENIEC da la mejor noticia para vecinos de SJL: trámite de DNI será gratuito todos los jueves
Aunque actualmente la documentación tiene un descuento en su precio habitual debido a la proximidad de las Elecciones Generales, lo cierto es que solo aplica para mayores de edad, a diferencia de esta jornada gratuita que ofrecerá el beneficio para los más pequeños del hogar.
De esta manera, se confirmó vía cuenta oficial de Facebook, que la Municipalidad Distrital de Lurín brindará la oportunidad a muchos padres de familia para que se acerquen al evento con sus hijos y puedan efectuar el trámite sin tener que pagar absolutamente nada. Conoce los datos a continuación.
Campaña de DNI gratis
La iniciativa ha sido autorizada para llevarse a cabo este sábado 28 de marzo y estará activa desde las 9.30 a. m. hasta las 12.00 p. m. Sin embargo, tiene un límite de cantidad de personas para atención.
La información señala que esta campaña solo estará dirigida para los niños, adolescentes y jóvenes menores de entre 0 a 17 años, y se realizará en polideportivo municipal Lurín, zona B.
DNI gratis en nueva campaña de Lurín este sábado 28 de marzo
Es importante recalcar que la actividad solo tendrá 100 cupos disponibles para el servicio y la organización estará rigiéndose bajo el orden de llegada al recinto mencionado.
Requisitos para campaña de DNI
- Copia del DNI de la madre y del menor
- Acta de nacimiento del menor, en caso de ser recién nacido
- Copia de un recibo de agua o luz, únicamente para cambio de domicilio
Servicios disponibles
- Foto digital gratuita
- Trámite de renovación del DNI electrónico
- Rectificación de datos personales
Beneficios del DNI electrónico
- Evita suplantaciones de identidad
- Permite firmar documentos desde casa
- Sirve para hacer trámites online
- Dura más que el DNI azul
- Tiene código QR para verificación rápida
- Reduce tiempo en trámites
- Permite identificarse digitalmente en plataformas oficiales.
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