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¿El próximo 1 de abril es FERIADO? Esto se ha confirmado a poco de la celebración por Semana Santa 2026
En pocos días llega la Semana Santa 2026, por lo que se ha generado la gran duda de si se considerará el 1 de abril como un feriado adicional.
¿Llega nuevo feriado pronto? Nos encontramos a poco de iniciar la conmemoración por la Semana Santa 2026, por lo que es importante tener claro qué fechas se han considerado en el calendario oficial como días libres, pues muchos esperan poder vacacionar durante esta temporada.
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En las últimas semanas se ha venido generando una gran interrogante acerca del próximo miércoles 1 de abril, ya que muchos ciudadanos tienen la duda de si esta fecha está fijada como un día de descanso más incluido en el periodo de la celebración que viene.
¿Es feriado el 1 de abril? Conoce si se confirmó nuevo día no laborable
¿Es feriado el miércoles 1 de abril?
El Gobierno del Perú ha establecido que los días marcados como feriados son el siguiente 2 y 3 de abril, ya que están marcados como Jueves y Viernes Santo.
Por lo tanto, se entiende que el miércoles 1 de abril no será un día no laborable ni feriado, y las actividades seguirán su curso sin problemas ni interrupciones.
¿Cuál es el feriado largo de Semana Santa?
En el Perú, el Jueves Santo es el 2 de abril) y el Viernes Santo es el 3 de abril este 2026, y son feriados nacionales, formando un fin de semana largo de 4 días, ideal para el turismo interno y diferentes actividades.
¿Cuándo inicia la Semana Santa?
Este domingo 29 de marzo inicia la Semana Santa oficialmente, y terminará el domingo 5 de abril. La fiesta cristiana recuerda los últimos momentos de Cristo en la Tierra, es decir la pasión, la muerte y la resurrección.
Feriados después de Semana Santa 2026
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
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