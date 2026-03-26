¿El próximo 1 de abril es FERIADO? Esto se ha confirmado a poco de la celebración por Semana Santa 2026

¿Llega nuevo feriado pronto? Nos encontramos a poco de iniciar la conmemoración por la Semana Santa 2026, por lo que es importante tener claro qué fechas se han considerado en el calendario oficial como días libres, pues muchos esperan poder vacacionar durante esta temporada.

En las últimas semanas se ha venido generando una gran interrogante acerca del próximo miércoles 1 de abril, ya que muchos ciudadanos tienen la duda de si esta fecha está fijada como un día de descanso más incluido en el periodo de la celebración que viene.

¿Es feriado el 1 de abril? Conoce si se confirmó nuevo día no laborable

¿Es feriado el miércoles 1 de abril?

El Gobierno del Perú ha establecido que los días marcados como feriados son el siguiente 2 y 3 de abril, ya que están marcados como Jueves y Viernes Santo.

Por lo tanto, se entiende que el miércoles 1 de abril no será un día no laborable ni feriado, y las actividades seguirán su curso sin problemas ni interrupciones.

¿Cuál es el feriado largo de Semana Santa?

En el Perú, el Jueves Santo es el 2 de abril) y el Viernes Santo es el 3 de abril este 2026, y son feriados nacionales, formando un fin de semana largo de 4 días, ideal para el turismo interno y diferentes actividades.

¿Cuándo inicia la Semana Santa?

Este domingo 29 de marzo inicia la Semana Santa oficialmente, y terminará el domingo 5 de abril. La fiesta cristiana recuerda los últimos momentos de Cristo en la Tierra, es decir la pasión, la muerte y la resurrección.

Feriados después de Semana Santa 2026