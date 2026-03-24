¡Atención, Perú! Estos son todos los días FERIADOS de abril 2026 que han sido CONFIRMADOS en calendario

¿Pensando en aprovechar los próximos días de descanso? Frente a la llegada de un nuevo mes en el calendario, es importante tener claro qué feriados se han considerado, para así tener la oportunidad de planificar con tiempo las salidas, viajes o diferentes actividades que se podrán realizar.

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Muchos están a la espera del inicio de abril, ya que se trata de una temporada que fija al fin días no laborables, después de haber pasado por febrero y marzo, dos meses sin registro de estos. El último feriado anunciado en el Perú, fue el del pasado 1 de enero, por la celebración del Año Nuevo 2026.

Si todavía no sabes qué fechas se han establecido como libres en este cuarto periodo del año, entonces AQUÍ te contamos la información que necesitas, tomando en cuenta que es la bienvenida de la época de Semana Santa.

Este mes de abril cuenta con días feriados que podrán ser aprovechados / FOTO: Freepik

¿Cuáles son TODOS los feriados de abril?

Abril se acerca con dos días feriados confirmados por el Gobierno. Estos son el siguiente 2 y 3 de abril, fechas en las que se celebra el Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente.

¿Cuándo inicia oficialmente la Semana Santa?

La Semana Santa de 2026 empezará este domingo 29 de marzo con el festejo por el Domingo de Ramos, y finaliza el domingo 5 de abril, que es Domingo de Resurrección.

¿Qué feriados quedan en 2026?

Luego de los días libres por la Semana Santa, viene el Día del Trabajador y muchas más conmemoraciones que clave que hacen los días festivos. Revisa aquí el listado completo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Cuánto deben pagarte por trabajar en feriado?

En el caso de que te toque trabajar en un feriado nacional sin descanso sustitutorio, te corresponde el pago del triple de tu remuneración diaria, el cual consiste en el pago por el día feriado, el día laborado y una sobretasa del 100%. Esto se aplica tanto a trabajadores del sector público como privado.