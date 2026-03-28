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¿Tienes multas sin pagar? Municipalidad de Lima anulará más de 56 mil papeletas a vecinos de este distrito

Conoce los motivos de la Municipalidad de Lima para anular más 56 mil papeletas de tránsito puestas en Magdalena del Mar. Muchas señalan irregularidades.

Joel Dávila
Las multas fueron anuladas tras comprobarse que fueron impuestas de forma "irregular".
Las multas fueron anuladas tras comprobarse que fueron impuestas de forma "irregular". | Composición Joel Dávila/Líbero
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Si vives en Magdalena del Mar y tienes alguna multa que crees injusta podría beneficiarte de la más reciente medida de la Municipalidad de Lima, según la cual dispusieron la anulación de más de 56 mil papeletas en este distrito, las cuales habrían sido impuestas de forma irregular.

En Lima, millones de personas que viven en asentamientos humanos, no cuentan con servicios básicos.

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Anulan 56 mil papeletas impuestas

La comuna metropolitana comunicó que procederán con la anulación de las papeletas al reconocer que no se cumplieron con los procedimientos técnicos suficientes para aplicar dicha sanción de tránsito. En el informe publicado estipularon lo siguiente:

“En base al informe técnico de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, remitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se concluyó que las evidencias enviadas por la Municipalidad de Magdalena del Mar no tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimientos correspondientes”.

papeleta

Comunicado de la Municipalidad de Lima.

Por ello, el SAT anulará 56.040 papeletas, las cuales correspondían a infracciones que no se ajustaban a la normatividad actual. Para Lima, esta responsabilidad es de competencia de la Municipalidad de Magdalena del Mar: “… por ello, la Municipalidad de Lima actuará con total determinación para corregir cualquier abuso en la aplicación de sanciones de tránsito”.

Ahora, está en competencia del SAT realizar las acciones necesarias para actualizar la información referida a la anulación de las papeletas de este caso.

Lima

Municipalidad de Magdalena del Mar.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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