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¿Tienes multas sin pagar? Municipalidad de Lima anulará más de 56 mil papeletas a vecinos de este distrito
Conoce los motivos de la Municipalidad de Lima para anular más 56 mil papeletas de tránsito puestas en Magdalena del Mar. Muchas señalan irregularidades.
Si vives en Magdalena del Mar y tienes alguna multa que crees injusta podría beneficiarte de la más reciente medida de la Municipalidad de Lima, según la cual dispusieron la anulación de más de 56 mil papeletas en este distrito, las cuales habrían sido impuestas de forma irregular.
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Anulan 56 mil papeletas impuestas
La comuna metropolitana comunicó que procederán con la anulación de las papeletas al reconocer que no se cumplieron con los procedimientos técnicos suficientes para aplicar dicha sanción de tránsito. En el informe publicado estipularon lo siguiente:
“En base al informe técnico de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, remitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se concluyó que las evidencias enviadas por la Municipalidad de Magdalena del Mar no tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimientos correspondientes”.
Comunicado de la Municipalidad de Lima.
Por ello, el SAT anulará 56.040 papeletas, las cuales correspondían a infracciones que no se ajustaban a la normatividad actual. Para Lima, esta responsabilidad es de competencia de la Municipalidad de Magdalena del Mar: “… por ello, la Municipalidad de Lima actuará con total determinación para corregir cualquier abuso en la aplicación de sanciones de tránsito”.
Ahora, está en competencia del SAT realizar las acciones necesarias para actualizar la información referida a la anulación de las papeletas de este caso.
Municipalidad de Magdalena del Mar.
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