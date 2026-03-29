Examen de Admisión UNSCH-2026: consulta aquí los resultados de la prueba de hoy, 29 de marzo de 2026

Este 29 de marzo del 2026, se llevará a cabo el Examen de Admisión 2026-Complementario en la modalidad Ordinaria de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), una prueba que será de mucho interés para postulantes de la zona, así como para los alumnos de la sierra central de nuestro país.

Examen UNSCH: cuándo se realizará la prueba de admisión ordinaria

Desde el sábado 28 de marzo del 2026 podrás ubicar el aula donde realizarás la prueba de admisión ingresando a este link oficial. Por lo que debes revisar las puertas de ingreso, así como también es recomendable planificar tu llegada con tiempo.

El ingreso a las aulas de la UNSCH será el domingo 29 de marzo desde las 6.30 a. m. hasta las 8.30 a. m., por la puerta N° 1 y puerta N° 2 de la Ciudad Universitaria.

Examen UNSCH: qué debo llevar a la prueba de admisión

Toma nota porque esto es lo que debes llevar a las instalaciones de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH):

Ficha de inscripción.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Lápiz 2B, borrador (sin estuche) y tajador.

Examen UNSCH: lo que está prohibido llevar a la prueba de admisión

Recuerda que, de acuerdo a lo dicho por las autoridades de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el postulante no debe llevar esto:

Celular.

Llaves.

Llaveros.

Pulseras.

Collares.

Audífonos.

Aretes.

Reloj.

Ropa gruesa.

Polera con capucha.

Gorra.

Evitar cabello suelto (mujeres).

Equipo de transmisión de audio.

Video de registro fotográfico.

Objetos similares.

Si el postulante infringe alguna de estas disposiciones perderá el derecho a dar la prueba de admisión, a la vez que será inhabilitado de la CEPRE-UNSCH, informando a SUNEDU por las acciones legales correspondientes.