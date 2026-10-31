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Temblor HOY, sábado 31 de octubre, en Perú: epicentro del último sismo reportado por el IGP EN VIVO

Consulta en vivo los últimos sismos registrados en Perú este 31 de octubre y conoce su magnitud, epicentro, hora y profundidad, según el IGP.

María Zapata
El IGP reportó el último temblor en Perú este sábado 31 de octubre y precisó su epicentro y magnitud.
El IGP reportó el último temblor en Perú este sábado 31 de octubre y precisó su epicentro y magnitud. | Composición: María Zapata | Líbero
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Un sorpresivo movimiento telúrico volvió a generar preocupación entre los peruanos este sábado 31 de octubre. Al encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad sísmica constante, por lo que es importante mantenerse informado y conocer cómo actuar ante una emergencia. Ante ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea la actividad sísmica a nivel nacional y difunde los reportes oficiales. A continuación, te presentamos los detalles del último temblor registrado este sábado 31 de octubre, incluida su hora, magnitud, profundidad y epicentro, así como las principales recomendaciones para protegerte junto a tu familia.

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Temblor HOY, sábado 31 de octubre, en Perú: epicentro del último sismo vía IGP EN VIVO

08:07
31/10/2026

TEMBLOR HOY EN ÁNCASH

  • Fecha y Hora Local: 31/10/2026 06:44:02
  • Magnitud: 3.6
  • Profundidad: 35km
  • Latitud: -9.51
  • Longitud: -79.11
  • Intensidad: II-III Samanco
  • Referencia: 73 km al O de Samanco, Santa - Áncash
08:05
31/10/2026

Bienvenidos

¡Bienvenidos! Revisa AQUÍ la cobertura EN VIVO de los últimos temblores registrados en Perú este sábado 31 de octubre. Te compartimos los reportes del IGP sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de cada sismo, además de recomendaciones para mantenerte seguro.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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