San Bartolo albergará etapa del ALAS Latin Tour y WQS

El balneario de San Bartolo será noticia el próximo mes cuando el ALAS Latin Tour y la World Qualifying Series lleguen al popular balneraio del sur de la capital para definir una de sus fechas. Ambas se llevarán en simultáneo del 11 al 14 de octubre.

La Copa Peñascal Pro 2018 es una inédita versión del Latin Tour que tendrá a los mejores tablistas de la región peleando por el evento 5 estrellas en hombres, repartiendo la jugosa suma de 25 mil dólares, y 4 estrellas para las mujeres con un premio en efectivo de 4 mil dólares.

La competencia también será válida para el Tour Clasificatorio de la World Surf League: QS1500 para Hombres y QS1000 para Mujeres, el Reef Pro Peñascal San Bartolo.

En cuestión del ALAS, la etapa será decisiva para conocer a los campeones este año que obtendrán el cupo directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Eso si no se confirma las dos fechas tentativas en El Salvador y México para el mes de noviembre.

EL DATO

El 2017, los puntahermosinos, Miguel Tudela y Analí Gómez, hicieron respetar la localía quedandose con el triunfo definitivo, dejando un precedente importante que regresa este 2018.