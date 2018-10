WWE Super Show-Down EN VIVO ONLINE: con 'The Undertaker' y Triple H desde Australia

Este sábado 06 de octubre se llevará a cabo el WWE Super Show Down con los mejores peleadores de la empresa desde el Melbourne Cricket Ground, Australia. Transmisión será EN VIVO ONLINE desde las 4.00 a.m. (hora peruana) por señal de Fox Action y las incidencias en Libero.pe.

Dos de los luchadores más emblemáticos en la historia de la empresa se enfrentarán en lo que sería el último duelo entre ambos. 'El Enterrador' calentó al enfrentarse junto a su hermano Kane contra Triple H y Shawn Michaels, dejando en la lona al actual directivo de la WWE.

Este evento también traerá el regreso de John Cena, quien se enfrentará en un duelo doble contra a Elias y Kevin Owens. El cuatro veces campeón del WWE United States Championship hará dupla con Bobby Lashley para esta pelea.

Por otro lado, Roman Reings se enfrentará nuevamente a Braun Strowman. 'The Big Dog' contará con el apoyo de sus compañeros de 'The Shield' Dean Ambrose y Seth Rollins, mientras que 'El monstruo entre hombres' aparecerá con Dolph Ziggler y Drew McIntyre.

Además, la vigente campeona femenina de la WWE, Ronda Rousey participará al lado de las 'Gemelas Bella', Nikki y Brie Bella. 'Rowdy' y su dupla lucharán contra el Escuadron Riott que está conformado por Ruby Riott, Liv Morgan y Sarah Logan.

Dropped by the @MCG this afternoon on the way to speak at Bastion Collective in Melbourne. This city is abuzz about #WWESSD. Spoke with @theheraldsun about what it’ll feel like with over 65,000 fans in the stadium ... tomorrow night is gonna be LOUD. pic.twitter.com/XsDSfSszQJ