Insólito: LeBron James no jugará el mundial de básquet porque grabará Space Jam 2

LeBron James será una de las grandes ausencias del próximo Mundial de Baloncesto, que se va a disputar en China en la primera quincena del mes de septiembre. El astro de Los Ángeles Lakers ha decidido que no va a formar parte del equipo que convoque el nuevo seleccionador estadounidense Gregg Popovich, pero sus motivos no tienen nada que ver con lo deportivo.

Y es que en esas fechas, 'King' James estará inmerso en una de sus próximas aventuras fuera de las canchas: el cine. Concretamente estará rodando una de las películas de animación más esperadas de los últimos años: Space Jam 2. En la secuela de la película que protagonizó Michael Jordan en los años 90, Bugs Bunny, el pato Lucas y compañía estarán acompañados del alero.

Su última participación con la selección de Estados Unidos fue en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, ya que en los de Rio no estuvo, y también se perdió los Mundiales de Turquía 2010 y España 2014. No obstante, no ha descartado su presencia para la cita olímpica de Tokio 2020. "Es una posibilidad. Me gustan los Juegos. Dependerá de cómo me sienta", dijo en su momento.

Para provocar un golpe de efecto, USA Basketball piensa en incorporar al que está llamado a ser la primera selección del draft de la NBA: Zion Williamson, jugador de la Universidad de Duke, es una sensación en el básquet norteamericano.

Para muchos es la estrella del futuro de la liga, un jugador dominante en ataque y defensa, con gran capacidad de salto y que ha mostrado su habilidad para volcar el balón en el aro. Con sólo 18 años, Williamson juega en la posición de ala pivot, gracias a que mide 2,01 metros de altura y pesa 129 kilos.