UFC: Valentina Shevchenko recibe reto oficial de campeón Henry Cejudo

¿UFC lo analizará? Valentina Shevchenko, virtual campeona femenina de peso mosca, defendió con éxito su cinturón el último sábado ante Liz Carmouche, por decisión unánime, durante el main del UFC de Uruguay. Ahora, la Bala ha recibido un reto de nada menos que de Henry Cejudo. ¡Sí, un hombre! El doble campeón de peso gallo y mosca masculino hizo oficial su desafío a la kirguisa que representa al Perú en la compañía de MMA a través de sus redes sociales.

"Así que estoy aquí disfrutando mi hermoso domingo en la hermosa ciudad de Las Vegas. Pero mi teléfono sigue reventando que alguien con el nombre de la "Bala" Valentina Shevchenko, que es la campeona más dominante del mundo. ¿Y adivinen qué? ¡Siento que me da envidia, porque sé que tiene oro y yo quiero ese oro!", escribió Henry Cejudo.

"Valentina Shevchenko, tengo un mensaje para ti. Estoy buscando convertirme en el primer campeón mundial intergénero que este mundo haya visto. Te estoy llamando. Puedes ser el siguien en doble la rodilla a Triple C", confirmó Henry Cejudo.

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd