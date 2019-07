Dota 2: EG condiciona su entrada a Midas Mode 2 comprando todos los montes del mapa

Midas Mode 2.0 será un torneo único en su estilo, ya que el terreno del mapa está en venta y puede ser personalizado por cualquier aficionado. Evil Geniuses publicó un tweet donde pide condiciones extravagantes para poder ser parte del torneo, rememorando uno de sus problemas más habituales.

Dear @SirActionSlacks: we hear you're running a tournament.



Our terms:



• We buy the real estate for all cliffs for Midas Mode 2

• If we enter and are in danger of elimination, all cliffs are removed from the map



Phone lines are open. You know where to find us.