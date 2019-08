Dota Underlords: Snofe crea su propio meta y gana $8000 en WePlay Open

WePlay! Open se celebró el último fin de semana, los participantes lucharon por un pozo de $15,000. Los organizadores pudieron mostrarnos el potencial de Dota Underlords donde estuvieron las regiones de América y Europa, donde el jugador ruso Snofe impuso sus estrategias.

El torneo empezó muy normal, hasta que todo se fue cuesta arriba cuando Valve lanzó el nuevo parche en Dota Underlords. Esta actualización llegó con varios cambios en el sistema de juego que incluyeron modificaciones a héroes, alianzas, items, entre otros. Entre los 8 participantes, uno sobresalió del resto.

La locación de WePlay! se encuentra en Kiev, Ucrania, y Snofe pudo defender la casa con una formación propia. La estrategia habitual es ir por fichas en nivel 3 y de esta forma tener mayor aguante, pero Snofe priorizaba su estrategia de "Elusive" con 9 fichas en el tablero lo más rápido posible.

