TI9: ¿Cuanto pagarán en impuestos los jugadores de Infamous?

Infamous Gaming ha quedado en el Top 8 de The International 2019. Con este resultado, han conseguido un premio en efectivo de más de 800 mil dolares. No se sabe como se repartirá este premio entre los jugadores y organización, pero hay algo que si es seguro. El Estado peruano no se quedará con nada de este premio.

Después de que se supiera que Bugha, campeón del Primer Mundial de Fortnite, tuvo que perder casi el 50% de su premio debido a que tenía que pagar impuestos. Muchos se preguntaron cuanto tendría que pagar la organización peruana al Estado en impuestos.

Gracias a La Ley de Tributación Municipal, Artículo 48 - Capitulo V titulado "Del Impuesto a los Juegos sabemos lo siguiente:

"El Impuesto a los Juegos grava la realización de actividades relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de azar."

Esto da a entender que los jugadores de Infamous Gaming no tendrán que pagar ningún porcentaje de su premio al Estado peruano ya que se trata de un Premio Al Mejor y este no aplica dentro del Impuesto de Juegos ni Apuestas.

Este es el caso de los jugadores peruanos que vuelven desde China. Aunque, ¿Qué hubiera pasado si el torneo se hubiera llevado a cabo en Perú?¿Cuanto tendría que pagarle el equipo ganador al Estado?

Pues si el evento, que otorga un premio de un poco más de 15 millones de dólares, se hubiera llevado a cabo en Perú. El equipo ganador del primer puesto, tendría que pagar un 10% en impuestos al Estado peruano.

Es decir que pagarían un total de : 544.529 dólares en impuestos.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)