Epic Games critica la censura contra jugador de Hearthstone por parte de Blizzard

La polémica en contra de Blizzard debido a la censura y expulsión del jugador hongkonés de Hearthstone, Blitzchung, después de pedir la liberación de Hong Kong durante un torneo llevado a cabo en China sigue aumentando y generando más controversia entre jugadores profesionales, fanáticos y ahora grandes corporaciones se han introducido a la polémica.

En esta ocasión ha sido Epic Games, empresa creadora de Fortnite, los que han criticado las acciones de Blizzard en contra del jugador de Hearthstone Chung "Blitzchung" Ng Wai

Así lo declaró un vocero oficial de Epic Games durante una entrevista con The Verge.

Por su parte el jugador ha declarado:

"No me arrepiento de nada de eso. E incluso ahora, con todo el revuelo, lo cierto es que no me arrepiento ni me lamento de nada"

[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview: https://t.co/3AgQAaPioj @Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g

Como medida de rechazo contra Blizzard por la censura, en Twitter, se creó el hashtag #BoycottBlizzard el cual rápidamente se volvió tendencia. Incluso senadores, de los dos partidos políticos existentes en los Estados Unidos, han realizado duras declaraciones en contra de la empresa americana por las acciones realizadas.

Uno de estos senadores es el demócrata Ron Wyden.

Blizzard shows it is willing to humiliate itself to please the Chinese Communist Party. No American company should censor calls for freedom to make a quick buck. https://t.co/rJBeXUiwYS