Dota 2: Team Secret se toma un descanso del competitivo ¿Cuáles serían las razones de esto?

El día de ayer les comentamos que después de ganar 6 torneos de forma consecutiva, Team Secret tomó la decisión de darse un mes de descanso de torneos competitivos pues habían tenido una larga seguidilla de torneo.

Como podemos recordar, desde que se dio inicio a la cuarentena por el COVID 19, se han realizado 6 grandes torneos en Europa. Todos ellos ganados por Team Secret y teniendo como intervalo entre ellos, apenas un par de días.

Holy Moly.



Six Grand Finals, all 3-0s. A record-breaking run.#SecretDota will be taking July off to rest up after this busy online period. See you in August. 👊 https://t.co/TgZmO5O1B9