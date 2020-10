Dota 2: Cr1t llega a 11k y Evil Geniuses suma su segundo jugador con este MMR

La semana pasada, junto con el final del Battle Pass 2020, Valve anunció que llegaría el tan esperado reinicio de MMR al servidor principal de Dota 2. Como es costumbre, muchas personas han optado por dejar de jugar con la intención de mantener su medalla y tener la oportunidad de recalibrar una mejor medalla la próxima temporada. Aunque, hay algunos jugadores que han querido subir lo más posible su MMR antes de que cambie la temporada.

Justamente, uno de los jugadores que ha querido subir su MMR lo más alto posible es el support de Evil Geniuses Andreas Franck "Cr1t-" Nielsen que compartió en su cuenta de Twitter una fotografía donde nos comenta que logró unirse al club de jugadores con 11K de MMR. Convirtiéndose así, en el tercer jugador en lograr llegar a esta cifra.

Made it! Feels pretty good to reach a goal like this, a month and a half of effort towards this. pic.twitter.com/Yx1AkbnpDb